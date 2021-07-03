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جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

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جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم
في كلياتها بمدينة السيح وفروع حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر

جامعة الأمير سطام تبدأ غداً القبول الإلكتروني لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم

تبدأ جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، غداً الأحد، استقبال طلبات الطلاب المتقدمين للقبول في مرحلتَي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي المقبل 1443هـ، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي فروع الجامعة بمحافظات: حوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وذلك عبر بوابة القبول الموحد للطلاب : www.rbu-admit.edu.sa، ويستمر القبول حتى يوم السبت 30 / 11 / 1442 هـ.

ودعت عمادة شؤون القبول والتسجيل بالجامعة، الطلاب لزيارة بوابة القبول الموحد؛ لمعرفة تفاصيل الجدول الزمني ومعايير وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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