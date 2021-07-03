أخبار عاجلة

استاد "راس أبو عبود" في قطر: ملعب المونديال المصمم ليتم تفكيكه عندما تنتهي البطولة -
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة" -
مأساة .. زفة عفش عريس الإسكندرية تتحول لسرادق عزاء والحزن يخيم على المنطقة والسبب ونش -
شماتة ألمانية وحسرة إنجليزية واحتفالات إيطالية.. ردود أفعال صحف أوروبا بعد نهائي اليورو -
شاهد بالأقمار الصناعية - منابع النيل من جبال الحبشة ومكان سد النهضة وبحيرة فيكتوريا -
عبدالحفيظ يتحدث لحكم الفار من سماعات الملعب بلقاء المقاصة "معملتش كدا في ماتش بيراميدز ليه" -
سيدة الليف❤️ الحاجة زينب تخطت 80 عاما ولسه بتجري وتعافر وبتبيع "ليف الحموم"???? -
جماهير الأهلي تهتف لمحمد شريف بعد تغيره أمام المقاصة "بنحبك يا شريف" -
تصفيق حار من موسيماني للشحات بعد تغيره أمام المقاصة -
الدكش يكشف رد فعل إدارة الأهلي بعد هدف قفشة وما فعله عبد الحفيظ بسبب ركلة جزاء المقاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في 3 دول..  65165 إصابة جديدة بالبرازيل و794 بكوريا الجنوبية و23 بالصين

Print
كورونا في 3 دول..  65165 إصابة جديدة بالبرازيل و794 بكوريا الجنوبية و23 بالصين كورونا في 3 دول..  65165 إصابة جديدة بالبرازيل و794 بكوريا الجنوبية و23 بالصين
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

كورونا في 3 دول..  65165 إصابة جديدة بالبرازيل و794 بكوريا الجنوبية و23 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم السبت، تسجيل 65165 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1857 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 18687469 خلال، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 521952 حالة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية اليوم.

وأوضح المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل البلاد حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2025 .

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن بر الصين الرئيسي سجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أنه بذلك يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيس قد بلغ 91833 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة"

اليوم.. الشارع الأردني يترقب جلسة الحسم بـ "قضية الفتنة"

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق

فريق طبي بمستشفى سليمان الحبيب يعالج "ستينياً" من تضخم البروستات خلال "7" دقائق

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

تنبيه من حالة سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على الباحة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً