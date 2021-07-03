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مكافأة 4 مليون دولار.. أمريكا تضع جائزة على رأس إرهابي سوداني بتنظيم القاعدة؟ (تفاصيل)

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مكافأة 4 مليون دولار.. أمريكا تضع جائزة على رأس إرهابي سوداني بتنظيم القاعدة؟ (تفاصيل) مكافأة 4 مليون دولار.. أمريكا تضع جائزة على رأس إرهابي سوداني بتنظيم القاعدة؟ (تفاصيل)

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية بـ 4 مليون دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف تواجد أحد أهم رموز تنظيم القاعدة في اليمن وهو إبراهيم القوسي.

وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على تويتر «إبراهيم أحمد محمود القوسي هو قيادي بارز في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، وإرهابي مطلوب للعدالة».

وأضافت التغريدة :«أن إبراهيم القوسي ترك وطنه السودان ليتلقى تكليفات من قيادة تنظيم القاعدة في إيران لتخريب اليمن.

وطالبت الخارجية الأمريكية في بيانها ضرورة الإبلاغ عن الإرهابي إبراهيم القوسي مقابل 4 مليون دولار.

وسردت الخارجية عبر حساب برنامج مكافآت من أجل العدالة سيرة ذاتية للإرهابي بداية من أسمه الحركي له داخل تنظيم القاعدة وإدانته في قيادة مخطط ضد المصالح الأمريكية عبر تسجيلات رسمية طالب فيها بشن هجمات منفردة داخل الأراضي الأمريكية.

ووضعت التغريدة الرسمية رقما خاصا للتواصل معه عبر تطبيقي «واتساب» و«تليغرام»، للإدلاء بأي معلومات تقود لقيادي القاعدة في اليمن.

المصرى اليوم

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