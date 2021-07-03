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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

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إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف

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أصيب 7 أشخاص اليوم السبت في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى قبل مخرج سنور اتجاة القاهرة نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى قبل مخرج سنور على الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه القاهرة. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى .

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من محمد أحمد محمد51 سنة عامل مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعي بالرأس حوالي 6 سم مع اشتباه كسر بالقدم اليمني، عرفة أحمد محمد 42 سنة عامل مصاب كدمات وسحجات بالجسم، عبدالرحمن عرفة احمد 9سنوات مصاب سحجات وكدمات بالجسم
كما استقبل المستشفى أحمد عرفة أحمد11 سنة مصاب سحجات وكدمات بالجسم، سيد أحمد سيد51 سنة مامور ضرائب مصاب كدمات وسحجات بالجسم، أحمد سيد أحمد 24 سنة مهندس زراعي مصاب كدمات وسحجات بالجسم ويوسف سيد عرفة 12 سنة مصاب كدمات وسحجات بالجسم وجميعهم مقيمون محافظة الجيزة وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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