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استقر سعر الذهب فى السوق المحلية، صباح اليوم السبت 3 يوليو 2021، عند الأسعار المرتفعة التى حققها مساء الجمعة بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا بعد بيانات اقتصادية هامة ، وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح اليوم السبت، 890 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 780 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 669 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6240 جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ثباتا اليوم عند الاسعار المرتفعة التى حققتها فى ختام تداولات يوم الجمعة قبل اغلاق البورصات للإجازة الاسبوعية، بعد اعلان بيانات التوظيف الأمريكية والتى جاءت أكبر من المتوقع فى 10 أشهر حيث أكدت وزارة العمل أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال شهر يونيو وهى أكبر زيادة فى 10 شهور بينما اشارت التوقعات السابقة إلى اضافة 706 ألف وظيفة فقط .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم السبت ، 787.97 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1,787.52 $ .

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