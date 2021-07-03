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درجات الحرارة الأشد على القاهرة .. حالة الطقس والرطوبة من اليوم إلى الخميس 8 يوليو

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درجات الحرارة الأشد على القاهرة .. حالة الطقس والرطوبة من اليوم إلى الخميس 8 يوليو درجات الحرارة الأشد على القاهرة .. حالة الطقس والرطوبة من اليوم إلى الخميس 8 يوليو

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من السبت 3 يوليو إلى الخميس 8 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتسود اليوم السبت الحرارة الأشد على القاهرة حيث تصل الحرارة الى 40 درجة ولتقل بشكل طفيف عدة أيام ثم تعود للارتفاع مرة اخرى بنهاية الاسبوع.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة طوال هذه الأيام.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من السبت 3 يوليو إلى الخميس 8 يوليو 2021.

- درجات الحرارة السبت 3 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 43 درجة وشمال الصعيد 43 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 4 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 5 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 37 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 38 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 6 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 38 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 39 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 43 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 7 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 8 يوليو 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة.

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ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 82% والصغرى نهارا من 30% إلى 33%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 90% إلى 93% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 55% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 50% والصغرى نهارا من 25% إلى 30%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 30% إلى 35% والصغرى نهارا من 15% إلى 20%

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من السبت 3 يوليو إلى الخميس 8 يوليو 2021.

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