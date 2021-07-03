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وزيرة الصحة تكشف موعد بدء استخدام لقاحى جونسون أند جونسون وسينوفاك فى

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وزيرة الصحة تكشف موعد بدء استخدام لقاحى جونسون أند جونسون وسينوفاك فى مصر وزيرة الصحة تكشف موعد بدء استخدام لقاحى جونسون أند جونسون وسينوفاك فى

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن قدمت طرحًا لشركات إنتاج لقاحات كورونا بأن تنتج 3 ملايين جرعة يوميًا بإنتاج سنوي يتخطى مليار جرعة، بهدف تصديرها للدول المجاورة.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية فى برنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC مصر أمس الجمعة، "لدينا مصنعين لإنتاج لقاحات كورونا، المصنع الأول يعمل بطاقة إنتاجية 80 مليون جرعة سنويًا، بهدف الاستهلاك المحلي، والمصنع الثاني يبدأ بطاقة يومية 3 ملايين جرعة وبطاقة سنوية تصل إلى مليار جرعة لأغراض التصدير".

عدد جرعات لقاح جونسون أند جونسون فى مصر

وأشارت "زايد"، إلى أن مصر بصدد استقبال نوع من اللقاحات لأغراض السفر وهو لقاح جونسون أند جونسون، والذى سيكون عبارة عن جرعة واحدة، موضحة أنه متاح لأغراض السفر لدراسة أو العمل، لافتة إلى أنه سيتم توفيره في 179 مركز لقاح، وسيتم استخدامه ابتداء من الأسبوع المقبل.

وزيرة الصحة: بدء التطعيم بلقاحات سينوفاك المصنعة في مصر بداية من شهر أغسطس

وفى ذات السياق، أوضحت وزيرة الصحة والسكان أن الخبراء الصينيين أكدوا تطابق لقاح سينوفاك المصنع فى مصر بنظيره الصينى الذى يتم تصنيعه فى الصين، مؤكدة على اجتياز مصر 11 اختبار لضمان كفاءة اللقاح.

كما أكدت "زايد"، على أنه ابتداء من اغسطس المقبل سيتم بدء التطعيم بلقاحات سينوفاك المصنعة فى مصر، مشيرة إلى أن مصر فيها انتاج محلى من 10 الى 15 مليون جرعة شهريًا.

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