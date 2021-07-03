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700 ألف تذكرة تم حجزها الكترونيًا للدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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700 ألف تذكرة تم حجزها الكترونيًا للدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 700 ألف تذكرة تم حجزها الكترونيًا للدخول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

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أعلن الدكتور شوكت المصري رئيس اللجنة الثقافية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن 700 ألف زائر سجلوا على المنصة الالكترونية الخاصة بالمعرض، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا على المعرض في دورته الحالي

وأضاف أن عدد مشاهدى المنصة الالكترونية وصلوا 40 مليون مشاهدة على المنصة، بسبب سهولة التنقل والحركة داخل الموقع، لافتا إلى أن المنصة تضم أنشطة للأطفال تعرض كارتون وورش لحكي الأطفال، وهناك محور لقراءة القصة القصيرة، بالاضافة إلى فعاليات ثقافية تناسب جميع الفئات العمرية.

الجديد بالذكر أن عدد الزائرين المسموح بدخولهم يوميا 100 ألف زائر.

المصرى اليوم

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