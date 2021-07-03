تفاصيل غلق جناح أحد ناشري سوق الأزبكية بمعرض الكتاب (تفاصيل)

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توضيحا لما تم تداوله على المواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن غلق جناح بسور الأزبكية نتيجة ضبط كمية من الكتب المزورة لعدد من الناشرين المصرين والعرب، والتى بلغ عددها 50 ألف كتاب.

تؤكد إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب أنه حدث الخميس، الأول من يوليو 2021 أول أيام فتح أبواب المعرض للجمهور، قد أبلغت شرطة المصنفات الفنية عن وجود بائع بأحد مكتبات سور الإزبكية (مكتبة محمد إبراهيم) متهم في قضية متداولة حاليا بتزوير 50 ألف نسخة كتاب.

وعلى الفور قامت إدارة المعرض بتشكيل لجنة واتضح من خلال التحقيق ان الجناح ليس باسمه، ولكنه يتبع مكتبة أخرى، وتم التأكد أنها لا تضم أي نسخ لكتب مزورة وأن الشخص المكلف بعملية البيع في الجناح الخاص بهذه المكتبة، هو صاحب قضية التزوير.

وقررت اللجنة إغلاق جناح المكتبة لايصال رسالتين إلى كل بائعي سور الإزبكية، أولهما، أن إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب لا تسمح بعمل المزورين الذين يهددون صناعة النشر داخل المعرض، والرسالة الثانية، أنه في حالة حدوث مثل هذه الواقعة مرة ثانية سيتم الغلق نهائيا.

وكذلك تم إفراغ محتويات الجناح بالكامل، الخميس الماضي، ولن يسمح له بالمشاركة في المعرض، وأيضا المكتبة التي سمحت بتواجد هذا الشخص في جناحها لن يسمح لها بالمشاركة في المعرض مرة ثانية.

أما بشأن الأخبار التي تم تداولها الجمعة، عن وجود حفلات توقيع من قبل عدد من دور النشر في أجنحة المعرض، توضح إدارة المعرض أن عدد من الكُتاب الصادر لهم أعمال من دور النشر الخاصة قد تواجدوا بالفعل داخل المعرض خارج القاعات الأمر الذي أوحى بحدوث نوع من تكدس الجمهور على دور النشر واماكن تواجد هؤلاء الكتاب لحصول الجمهور على توقيعهم.

وبناء عليه تم توجيه انذار لهذه الدور بعد تكرار الواقعة مرة أخرى، كما تم وقف البيع في هذه الأجنحة لمدة تتراوح ما بين ساعة أو ساعتين لحين انتهاء الازدحام الجماهيري وخروج الكُتاب من ارض المعرض نهائيا، كما تم التنبيه على دور النشر أنه في حالة تكرار مثل تلك الافعال سيتم غلق الاجنحة نهائيا.

وتناشد إدارة المعرض جميع العارضين ودور النشر المشاركة الالتزام التام بالتعميم المرسل لهم والذي ينص على قواعد المشاركة في الدورة 52 من المعرض .