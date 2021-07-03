حبس زوجة ومغسلة موتى بتهمة الاشتراك في قتل طفلة بمحافظة قنا

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أمرت النيابة العامة بمركز نقادة، بمحافظة قنا، برئاسة كريم حمودة وكيل النيابة، وبإشراف مصطفى الشريف رئيس النيابة حبس ربة منزل ومغسلة موتى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل ابنة زوج المتهمة الأولى وقيامهم بتغسيلها وتكفينها لمحاولة دفنها سرًا، بقرية الخطارة التابعة لمركز نقادة.

كان اللوء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من النقيب عمرو مطاوع رئيس مباحث مركز شرطة نقادة بالقبض على «محمود.ع»، عامل بالسياحة قتل ابنته، 15 عامًا، طالبة بالمرحلة الإعدادية بسيخ حديدي، بقرية الخطارة التابعة لدائرة المركز وتبين قيام الاب بالاشتراك مع زوجته الثانية بقتلها لكثرة شجارها معها لإجبار والدها على طلاقها، وقاموا بتغسيلها لدفنها إلا أن بلاغ الزوجة الأولى كشف الواقعة، وتم ضبط المتهمين، وقام الأب بتمثيل جريمته أمام النيابة العامة، والتى قررت حبس المتهمين.