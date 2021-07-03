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مطار مرسى مطروح يستقبل الطائرة الخامسة لرحلات الشارتر السياحية من كازاخستان

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مطار مرسى مطروح يستقبل الطائرة الخامسة لرحلات الشارتر السياحية من كازاخستان مطار مرسى مطروح يستقبل الطائرة الخامسة لرحلات الشارتر السياحية من كازاخستان

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استمرارا لتدفق السياحة الأجنبية الخارجية على محافظة مطروح، مع ما تتمتع به من إمكانيات سياحية تؤهلها لاحتلال مكانتها السباحية العالمية، أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أن مطار مرسي مطروح الدولي، استقبل اليوم الجمعة، وللاسبوع الثالث على التوالي خامس طائرة شارتر سياحية قادمة من كازاخستان لمطار مرسى مطروح، تحمل على متنها ١٢٤ سائحا من كازاخستان، تستقبلهم عدد من الفنادق الكبري بالمحافظة، وذلك في إطار موسم الصيف السياحى بالمحافظة، مع إعداد برنامج لزيارة الأماكن السياحية والأثرية بمحافظة مطروح.

مطروح
مطروح

المصرى اليوم

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