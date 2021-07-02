أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قرار عاجل من اتحاد الكرة قبل جولة الحسم بمجموعة الصعيد غدًا

Print
قرار عاجل من اتحاد الكرة قبل جولة الحسم بمجموعة الصعيد غدًا قرار عاجل من اتحاد الكرة قبل جولة الحسم بمجموعة الصعيد غدًا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى (الصعيد) في دوري القسم الثاني المقرر إقامتها غدا السبت في الرابعة والنصف عصرًا بدلا من الرابعة.

وذلك نظرا لارتفاع درجة حرارة الجو التي تشهدها المحافظات المصرية خصوصا أندية الصعيد.

ومن المقرر أن يلتقي الشرقية للدخان مع طهطا، وتليفونات بني سويف مع الفيوم، والالومنيوم مع بني سويف، وسوهاج مع الإعلاميين، وبترول أسيوط مع ديروط، وشبان قنا مع المنيا، وكيما أسوان مع قنا، وسمسطا مع أسمنت أسيوط.

ويتصدر الشرقية للدخان المجموعة 56 نقطة ويكفيه الفوز للتأهل للدورى الممتاز بينما ينتظر فريقي المنيا والالومنيوم حدوث أي تعثر للدخان لكونهما يمتلكان أمل التأهل لاحتلالهما المركزين الثاني والثالث بـ54 نقطة.

وكان فاركو وكوكاكولا قد تأهلها رسميا للدورى الممتاز عن المجموعتين الثالثة والثانية ويعلن غدا المتاهل الثالث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية