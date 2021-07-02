بسبب «التزوير» وخرق الإجراءات الاحترازية.. إغلاق جناحين بمعرض الكتاب

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أغلقت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، الجمعة، الجناح رقم «ب66» بعد اكتشاف قضية تزوير على أحد المشاركين في المعرض هذا العام لم تنته بعد، وكان من المفترض عدم مشاركته في المعرض من البداية، إلا أنه شارك باسم آخر مستعار، وهو ما اكتشفته إدارة المعرض وقررت اليوم إغلاق الجناح الخاص به.

وشهد معرض الكتاب مخالفة أخرى أمس بجناح دار المؤسسة للنشر والتوزيع بقاعة 1، بسبب التزاحم حول أحد الكُتَّاب لعرض كتابه، وهو ما اعتبرته إدارة المعرض خرقاً للإجراءات الاحترازية، ما اضطر منظمو المعرض إلى غلق الجناح بشكل مؤقت لمنع التزاحم.

وأغلقت إدارة المعرض قاعة 1، الجمعة، بسبب وصول عدد الزوار بها إلى الحد الأقصى، وناشدتهم الاتجاه إلى باقي القاعات، وتجنب الازدحام الموجود بالقاعة.

وانطلقت الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب أمس، وتستمر حتى يوم 15 يوليو الجاري، تحت شعار «في القراءة حياة»، من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء.

كانت وزارة الثقافة قد أطلقت مبادرة «ثقفتك كتابك» يتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيه هذا إلى جانب، إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة إلى أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء وجناح الكتب التعليمية والأطفال .