«تالنت كيدز» يجمع أجمل مواهب الصغار الغنائية في ساقية الصاوى

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تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوى حفلًا غنائيًّا جديدًا لفريق «تالنت كيدز» وذلك يوم الاثنين 5 يونيو الساعة السابعة مساءً بمسرح النهر.

تم إنشاء فرقة Talent Kids في شهر أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية وأيضًا معد في البرامج الغنائية والمواهب MBC Group في لبنان ومايسترو فرقة the voice kids بدار الأوبرا المصرية، وتتكون الفرقة من 6 إلى 10 عازفين و14 مطربًا، وقامت الفرقة بإحياء أكثر من حفلة بالنادى العام لضباط الشرطة وجامعتى الزقازيق وعين شمس.