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يورو 2020.. جونسون يفجر مفاجأة قبل مباراتي النهائي وقبل النهائي في استاد ويمبلي

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يورو 2020.. جونسون يفجر مفاجأة قبل مباراتي النهائي وقبل النهائي في استاد ويمبلي يورو 2020.. جونسون يفجر مفاجأة قبل مباراتي النهائي وقبل النهائي في استاد ويمبلي

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رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المخاوف التي أثارتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها بريطانيا، بسبب حشود المشجعين الذين سيحضرون بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وفجر جونسون مفاجأة في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، إنه «لا يعتزم إصدار أوامر بخفض أعداد الجماهير التي ستحضر المباريات المتبقية في البطولة في استاد ويمبلي، بل سيتم زيادة قدرة الاستاد الاستيعابية لأكثر من 60 ألف مشجع في مباراتي قبل النهائي والنهائي، وذلك بموجب خطة تجريبية أعلنت الأسبوع الماضي».

وأضاف: «بالطبع سنتبع الإرشادات الطبية والوقائية إذا تلقينا مثل هذا الاقتراح».

وتابع: «حتى هذه اللحظة... الموقف واضح تماما في المملكة المتحدة، وهو أن لدينا فعاليات محددة يمكن تنظيمها بعناية وبشكل منظم للغاية مع فحص كل من يذهب إلى هناك».

وعبرت ميركل عن قلقها من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) السماح بأعداد أكبر من الجماهير مع تفاقم أزمة والسلالة الجديدة (دلتا).

وقالت: «أشعر بالقلق ويساورني الشك فيما إذا كان هذا الأمر جيدا».

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، أن «وجود جماهير في استادات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم وفي الحانات بالدول المضيفة يزيد من العدوى بفيروس كورونا في أوروبا».

المصرى اليوم

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