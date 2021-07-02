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كوكاكولا يلحق بفاركو بدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخهما

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كوكاكولا يلحق بفاركو بدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخهما كوكاكولا يلحق بفاركو بدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخهما

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لحق نادى كوكاكولا بنظيره فاركو إلى دورى الأضواء والشهرة لأول مره في تاريخهما.

وتأهل أمس فريق فاركو والذى يقوده مجد عبدالعاطي عقب فوزه على دكرنس في أخر مبارياته ضمن المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني، بينما تأهل كوكاكولا اليوم عن المجموعة الثانية عقب تغلبه خارج دياره على مضيفه الترسانة بنتيجة 1-0.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب محمد يسري.

ورفع الفريق رصيده إلى 52 نقطة معززا صدارته ترتيب المجموعة متفوقا على الداخلية أقرب منافسيه.

ويقود كوكاكولا تامر مصطفى، لاعب المقاولون العرب السابق.

ويتحدد غدا ثالث المتأهلين عن المجموعة الاولى «الصعيد» والتي تشهد منافسة ثلاثية بين الشرقية للدخان صاحب الصدارة برصيد 56 نقطة والألومنيوم والمنيا اللذان يحتلان المركزين الثاني والثالث برصيد 54 نقطة.

المصرى اليوم

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