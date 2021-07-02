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بعد وفاته بكورونا.. نادى بنها ومنطقة القليوبية لكرة السلة ينعيان علاء سليمان

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بعد وفاته بكورونا.. نادى بنها ومنطقة القليوبية لكرة السلة ينعيان علاء سليمان بعد وفاته بكورونا.. نادى بنها ومنطقة القليوبية لكرة السلة ينعيان علاء سليمان

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أصدر مجلس إدارة نادي بنها الرياضى وأكاديمية السلة بالنادى برئاسة الكابتن أحمد مصيلحى المدير الفني للسلة بنادى بنها الرياضي وأسرة كرة السلة وجميع العاملين والرياضيين بالنادي بيانا نعوا فيه بخالص الحزن والأسى وفاة ابن النادي علاء سليمان كابتن نادي بنها لكرة السلة وأحد أبرز لاعبي الدورى الممتاز لكرة السلة والذى وافته المنية في مستشفى عزل قها إثر إصابته بفيروس كورونا.

فيما نعت منطقة القليوبية لكرة السلة رئيسا واعضاءا وحكاما ومدربين ولاعبين والعاملين بالمنطقة ببالغ الحزن والأسى وفاة اللاعب سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال الكابتن أحمد مصيلحى أنه جارى الإعداد لعمل حفل لتأبين اللاعب الخلوق الذي جاءت وفاته خسارة إنسانية ورياضية لكرة السلة المصرية.

المصرى اليوم

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