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رسميًا.. الشناوي وحجازي والونش في قائمة الأوليمبي بـ«طوكيو»

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رسميًا.. الشناوي وحجازي والونش في قائمة المنتخب الأوليمبي بـ«طوكيو» رسميًا.. الشناوي وحجازي والونش في قائمة الأوليمبي بـ«طوكيو»

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أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو.

تضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، ومحمود حمدي الونش مدافع .

ومن المقرر بدء تجمع الفريق يوم الخميس المقبل 8 يوليو فيما سيعلن لاحقًا عن موعد سفر البعثة.

وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي.

ويلعب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الدورة الأولمبية في الفترة من 23 يوليو الجاري وحتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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