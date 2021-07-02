احذر الدخول في شريحة أكبر .. 5 نصائح لتسجيل قراءة عداد الكهرباء بشكل صحيح

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بدأت شركات توزيع الكهرباء تطبيق الاسعار الجديدة في فاتورة الكهرباء يوم الخميس و1 يوليو 2021 طبقا للتعريفة الجديدة التي سبق وأعلنت عنها وزارة الكهرباء .. ومع زيادة اسعار الكهرباء تزداد شكاوي المواطنين من قيمة فواتير الكهرباء.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للقراء، وتقدم نصائح للمواطنين لقراءة عداد الكهرباء ومراجعة قيمة الفاتورة حتى لتكون معبره عن الاستهلاك الحقيقي

أولا: يجب مقارنة البند الخاص بقراءة العداد الموجود في فاتورة الكهرباء بالقراءة الفعلية في عداد الكهرباء، فلابد أن تكون القراءة الموجودة في عداد الكهرباء أكبر بشكل دائم.

ثانيا: يجب تسجيل قراءة عداد الكهرباء بشكل شهري مع ملاحظة أن بعض الشركات تقوم بتسجيل القراءة كل شهرين أو أكثر ولكن في تلك الحالة لابد من مراقبة بند الخاص بعدد أشهر المحاسبة بحيث تزيد عن شهر واحد

ثالثا: في حالة عدم تردد قارئ عداد الكهرباء بشكل شهري يمكن تسجيلها عبر الخط الساخن للكهرباء 121 مع مراجعة الفاتورة عند اصدارها لضمان صدورها طبقا للقراءة التي يتم الابلاغ عنها.

رابعا: اللجوء لمقر الشركة التابع لها العقار والسؤال عن رقم الابلاغ حيث توفر كثير من الشركات ارقام تليفونية مع مواعيد محددة للإبلاغ عن قراءة عداد الكهرباء بشكل مباشر.

خامسا: حال عدم انتظام القراءة أو وجود خطا بها يمكن تقديم شكوى عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بعد الاشتراك بها ومتابعة حل الشكوى خطوة بخطوة.