أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مطار القاهرة يحبط تهريب «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة»

Print
مطار القاهرة يحبط تهريب «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة» مطار القاهرة يحبط تهريب «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كتاب أثري بالمخالفة لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

فأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة «أورال» القادمة من موسكو، تم إيقاف راكب أوروبي من أصل مصري حاول الاندساس وسط مجموعة سياحية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود كتاب قديم بعنوان «الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجن في الوقت والساعة» وعناوين أخرى، وتم تشكيل لجنة للمعاينة من الوحدة الأثرية بالمطار وانتهي تقريرها بالاشتباه في أثرية الكتاب، على ان يتم العرض على اللجنة العليا المتخصصة من الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية، وتبين أن الأوراق الملتصقة بجلدتي الغلاف تخضعان لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 وتعديلاته، وتقرر مصادرة الكتاب لصالح قسم المخطوطات بدار الكتب والوثائق القديمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 68 لسنة2021 بالواقعة، وغحالة الراكب للنيابة المختصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية