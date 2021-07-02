أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«نجع بريطانيا العظمى» رواية ترصد أحداث تاريخ تحت الاحتلال

Print
«نجع بريطانيا العظمى» رواية ترصد أحداث تاريخ مصر تحت الاحتلال «نجع بريطانيا العظمى» رواية ترصد أحداث تاريخ تحت الاحتلال

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدر حديثا عن الدار المصرية اللبنانية رواية «نجع بريطانيا العظمى» للروائي المستشار حسام العادلي، وتشارك الرواية ضمن إصدارات الدار بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية.

الرواية تدور في إطار اجتماعي مشوق يتناول أحداثا سياسية هامة من تاريخ ، حيث ترصد حقبة مهمة من تاريخ مصر وهى مطلع القرن العشرين وما صاحبةهمن تأثيرات سياسية كبيرة ارتبطت بالحربين العالميتين الاولى والثانية وصولا إلى ثورة 23 يوليو 1952وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الواقع المصرى في هذه الفترة، خاصة في صعيد مصر الذي تركز عليه الرواية بشكل أساسى على كل المستويات السياسية والاجتماعية والبيئية.

والرواية كتب مقدمتها الروائي الكبير إبراهيم عبدالمجيد فكتب على غلاف الرواية:

«نجع بريطانيا العظمي» عنوان لافت، فالنجع هو نجع السعداوية بالصعيد فمن أين جاء الكاتب بالعنوان؟، هنا تدخل الرواية لتكتشف أنك أمام تاريخ يتمدد إلى الخلف لبدايات القرن العشرين وصراع عائلة السعداوية للفوز بالعمودية، وخسارتها ولا ينفصل ذلك كله عن الوجود البريطاني والحرب العالمية الأولى والثانية حتي ثورة يوليو وما بعدها إلى 1956، كل ذلك التاريخ يتهادي ويتواتر ويتفجر مع زيارة زين سليل السعداوية، إلى عمه حسانين الذي صار تاجرا كبيرا في روض الفرج. على ناحية السعداوية وأعدائها وأصدقائها وعلي ناحية مستر هاريس الانجليزي وأصوله وزوجته وبنته، يتداخلون من أبواب السياسة والجنس والحرب والقتل وغير بشكل مذهل. لا يختلف الصعود هنا عنه هناك ولا النهايات. ليس بتداخل الحكايات فقط، لكن بالرؤية للانسان بين طموحه ونزواته وجرائمه فلا فرق، النجع واحد هنا أو هناك. فارق ان الكتابة جعلت أن المكان رأيتها بشكل مذهل عن الجنس والخيانات والاغتصاب والقتل والحب، بلغة بنت المكان بأشجاره وماؤه ورماله وعاداته. لغة من يري لا من يحكي وهذا هو أجمل إنجاز للفن وهذا ما يجعلك تقرأ بانبهار ولا تتوقف .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر