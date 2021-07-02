قدّمت شخصيتين متناقضتين فى الدراما المصرية مؤخرًا.. صبا الرافعى: أتمنى تجسيد دور «بلطجية» (حوار)

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تألقت الفنانة اللبنانية صبا الرافعى مؤخرا فى عملين مختلفين جذبا الجمهور، ففى مسلسل «اللى ملوش كبير»، جسدت دور الزوجة المنكسرة المخلصة لزوجها ولكنها تكتشف خيانته، وأبدت «صبا» إعجابها بردود الأفعال التى تلقتها، وخاصة من النساء، وفى مسلسل «ولاد ناس» جسدت دور محامية تُنهى جميع أعمالها بأساليب غير قانونية.. صبا تحدثت عن التناقض بين الشخصيتين فى حوارها لـ«المصرى اليوم»، كما كشفت كواليس التجربتين اللتين خاضتهما، وإلى نص الحوار:

■ تلقيتِ ردود أفعال جيدة عن دورك فى مسلسل «اللى ملوش كبير» الذى عرض ضمن الموسم الرمضانى الماضى... فماذا عنها؟

- تفاجأت بردود الأفعال التى تلقيتها عبر السوشيال ميديا، وكان دورى ليس كبيرا ولكنه مؤثر، وظهرت بدور «هويدا» وهى زوجة منكسرة ومخلصة لزوجها وتركت عملها الذى تحبه من أجله، وبعد فترة تكتشف أن زوجها خائن، وهذه الشخصية أعجب بها الجمهور والمشاهدين وبالأخص النساء، لأن نوعية هذه الشخصيات تنحاز إليها المرأة، لأن الخيانة هى الشىء الوحيد الذى يدمر روح المرأة، وسعيدة بتواجدى أمام الفنانة الكبيرة عايدة رياض، ووسط نجوم الشباب من الوسط الفنى محمد يونس، أحمد الرافعى، بسنت النبراوى، هدى الأتربى.

الفنانة اللبنانية صبا الرافعى

■ ما الذى جذبك لشخصية «هويدا»، وكيف جاء ترشيحك للمسلسل؟

- فى البداية هذه الشخصية لم أتحمس لأدائها، وشعرت بالقلق من هذا الدور لأنه لا يليق بى، وكان المخرج لديه نفس الأعتراض، لأن «هويدا» شخصية مهمومة ودائما حزينة وهذا الدور كان لا يشبهنى لأنى بطبعى شخصية «فرفوشة» لا أحب الهم والحزن، وبعدها وافقت بناءً على طلب من المؤلف عمرو محمود ياسين، لأنه قال لى هذا الدور به تحولات كثيرة ستليق بى، وجاء ترشيحى من الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمؤلف والسيناريست عمرو محمود ياسين.

■ جمعتك مشاهدة كثيرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، كيف كان التعاون معها؟

- سعيدة جدا بالتعاون مع ياسمين، لأن هذا التعاون هو الثانى من نوعه الذى يجمعنى بينى وبينها بعد مسلسل «ونحب تانى ليه»، وهى صديقة لى، ولكن هى بطبعها لا تدخل العلاقات الشخصية فى عملها، ويجب أن تقتنع بمن يعمل معها، وهى على المستوى الإنسانى والشخصى لديها قدرة كبيرة على التكيف على جميع الأحوال ومتقنة فى عملها لأبعد حد ممكن.

■ هل واجهتك مشاهد صعبة فى المسلسل؟

- مشهد الخيانة كان هو الأصعب بالنسبة لى، لأن بعد معرفة «هويدا» بخيانة زوجها تحولت إلى شخصية قوية تتصارع مع نفسها ومصرة على قرارها، وهو الطلاق، ولكن بطبع «هويدا» هى مخلصة لزوجها، لكنْ لديها اعتزاز بكرامتها وهذا الشىء هو الأهم لدى المرأة.

الفنانة اللبنانية صبا الرافعى

■ تعرضتِ لأزمة مع حذف مشاهدك من قبل المخرج، فما هى المشاهد التى حُذفت؟

- بالفعل، تم حذف مشاهد من قِبل المخرج، وهذا «تهميش» لدور «هويدا»، وكان عدد هذه المشاهد التى حذفت 12 مشهدًا، وأبرزها: «أنها سوف ترتبط بشخص ما وتتزوج به فى النهاية»، «وعن حكايات مع ياسمين عن صديق لها»، فضلًا عن مشاهد كنت أقوم بالغناء فيها.

■ ماذا عن تجربتك فى مسلسل «ولاد ناس» الذى عرض ضمن الموسم نفسه؟

- كان دورى مختلفا كثيرا عن الأدوار التى قدمتها من قبل، ظهرت بشخصية «كاريمان المليجى»، وهى محامية وتلميذة «عيسى» الذى يلعب دوره الفنان الكبير صبرى فواز، وكان بالنسبة لى الأب الروحى، وكنت أنهى عمله بأساليب غير قانونية «طرق ملتوية»، وحبيبة «يحيى» الذى يلعب دوره الفنان الكبير أحمد وفيق الذى كان يحبها منذ 10 سنوات وتركها ليعود إلى زوجته وعائلته، وهذه التجربة رائعة جدا بالنسبة لى، لأن المسلسل يقدم قضية مهمة تفيد المجتمع، وهى إهمال تربية أولياء الأمور لأبنائهم والمطالبة بإصلاح التعليم، وكانت كواليس العمل مليئة بالتعاون، وكان الفنان صبرى فواز يقول لى «أنا الأب الروحى ليكى»، والفنان أحمد وفيق شخص خلوق متألق وتعلمت منه الكثير.

الفنانة اللبنانية صبا الرافعى

■ ما الذى حمسك لأداء الشخصية.. وكيف جاء ترشيحك للدور؟

- تحمست لأداء هذه الشخصية بسبب المخرج، لأنه قال لى ستظهرين فى مشاهد أساسية ومهمة وستجمعك مشاهد كثيرة بأبطال العمل، منهم الفنان صبرى فواز وأحمد وفيق، وجاء ترشيحى من مساعد المخرج، وكان لأحمد وفيق رغبة أن أشارك فى المسلسل لأنه يتابعنى منذ فترة طويلة.

■ تهتمين كثيرًا بمتابعة الموضة.. فهل من هوايات أخرى لك؟

- مهتمة كثيرا بالموضة، كما أمارس الرياضة، منها الركض، فضلًا عن غناء الأغانى القديمة والحديثة، وأهتم بالموضة والأزياء، وأسهل أمر بالنسبة لى هو اختيار الألوان، وأحرص دائما على حضور الديفليهات ويعجبنى مصمم الأزياء هانى البحيرى، لأن لديه كل ما هو جديد فى عالم الموضة.

الفنانة اللبنانية صبا الرافعى

■ هل تختارين الملابس التى سترتدينها فى أعمالك؟

- فى بعض الأحيان أختار ملابس الشخصية، لأن الملابس هى الشىء الأهم فى الدور الذى أجسده، وعندما ظهرت فى مسلسل «اللى ملوش كبير»، كانت ملابسى تدل على المرأة المحافظة على العادات والتقاليد، ولا أُظهر مفاتن جسدى، وهذا بناء على طلب المخرج، لأنه كان قلقا أن أظهر كـ«مُزة» كما ترددون فى العامية المصرية.

■ كان لك تعاون مميز مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوى.. حدثينا عنه؟

- كان حلمًا من أحلامى أن يجمعنى التمثيل بينها وبينى يومًا ما، حتى جمعنا مسلسل «هانم بنت باشا» وكنت أعمل مساعدة للمخرج، وتحدثنا سويا وقالت لى «معقولة هذا الجمال وراء الكاميرا»، ويجمعنى بالفنانة الراحلة أننا ننتمى لبرج العذراء.

■ مَنْ مِنَ النجوم الذين تحلمين بالتمثيل أمامهم؟

- كثيرون، منهم الفنان كريم عبد العزيز، أحمد حلمى، أحمد السقا، مصطفى شعبان، دينا الشربينى، منى زكى.

■ ما الشخصيات التى تتمنين تجسيدها؟

- أتمنى تجسيد هذه النوعية من الأدوار، مثل دور البلطجية، أدوار الأكشن والتشويق، لأن الجمهور دائما ما يتابع مثل هذه الأدوار والشخصيات، سواء فى الدراما أو السينما.

■ ما معاييرك لاختيار الأدوار؟

- لا أحب مساحة الأدوار الصغيرة، إلا إذا كانت الشخصية محورية مؤثرة تساهم فى تغيير مسار العمل، يجب أن تتوافر كل عناصر النجاح، فريق العمل، إخراج، سيناريو.

الفنانة اللبنانية صبا الرافعى

■ كيف كان دخولك عالم التمثيل بعد الإخراج؟

- درست الإخراج، أخرجت فيلما قصيرا، ثم التحقت بإنتاج البرامج، وفى فترة قدمت برنامجا من فكرتى، فى تلك الفترة عرض على المؤلف عمرو محمود ياسين سيناريو مسلسل «نصيبى وقسمتك 2»، وأعجبتنى شخصية «روفيدا علوى» فقررت تقديمها، وكانت البداية لدخولى عالم التمثيل.

■ هل تفضلين التمثيل على الإخراج؟

- لا، لكنى عقب دراستى الإخراج نفذت فيلمًا وحصد جوائز، وبعد أحداث ثورة يناير عام 2011 أصيب الوسط الفنى بالركود، فقررت العمل فى إنتاج البرامج، عندما عرض علىّ التمثيل وافقت من باب التجربة، وأعتبره أفضل من الإخراج، لأن مهنة الإخراج من الصعب أى شخص أن يعمل بها، لأن هذا العمل ملىء بالتوتر والعصبية الزائدة، فشخصيتى ليست بهذا الطبع، لأنى أحب الهدوء.

■ هل «السوشيال ميديا» تفيد الفنان أم تضره؟

- كانت أقل اهتماماتى هى السوشيال ميديا، ولكن أصبحت أهتم بها، لأنها عنصر أساسى فى حياة الفنان، لكن الميديا يجب أن تُستخدم بالشكل الصحيح وليس لغرض «التريند» فقط، ولا يجب أن نقيّم الفنان بعدد «الفولورز»، وإنما نقيّمه من تأثيره على الجمهور والمشاهدين.