بث مباشر لحظة بلحظة.. إسبانيا (1)-(0) سويسرا (الشوط الأول) ربع نهائي يورو 2020

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تنطلق مباراة منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب سويسرا في السادسة مساء اليوم الجمعة 2-7-2021 عبى ملعب سان بطرسبرج ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

تنقل شبكة بي إن سبورتس الناثل الحصري لبطولة يورو 2020 المباراة في بث مباشر على قناة beIN Sports HD 1 Max بي ان سبورت 1 ماكس

سيمون، أزبليكويتا، لابورت، باو توريس، ألبا، بوسكيتس، كوكي، بيدري، فيران توريس، سارابيا، وموراتا

سومر، ويدمر، إلفيدي، أكانجي، زكريا، إمبولو، فريولير، سيفيروفيتش، رودريجيز، زوبير، وشاكيري