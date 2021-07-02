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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وفى القاهرة، تم ضبط 1،2 طن أسماك مملحة ومدخنة فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسماك.

وفي الشرقية، تم ضبط 1،2 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.