أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مباحث تضبط 1532 قضية خلال 24 ساعة

Print
مباحث التموين تضبط 1532 قضية خلال 24 ساعة مباحث تضبط 1532 قضية خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1532 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 3 أطنان لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

وفى القاهرة، تم ضبط 1،2 طن أسماك مملحة ومدخنة فسيخ ورنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسماك.

وفي الشرقية، تم ضبط 1،2 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

«التموين» تطرح 1500 رأس من الخراف المبردة بمنافذ المجمعات الإستهلاكية

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

محافظ بني سويف يناقش مجهودات التموين في الرقابة على الأسواق والمخابز

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

التموين: ضخ 100 طن لحوم سودانية طازجة بالمجمعات الاستهلاكية يوميًا

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)

«التموين» تُوضح طرق استخراج بطاقة تموين «بدل تالف أو فاقد»: (تعرف عليها)