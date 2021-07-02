المصري كيدز: نصائح بسيطة لمساعدة طفلك على نوم هادئ

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تعد مشكلات واضطرابات النوم من أكثر المشاكل التى يواجهها الوالدان مع أطفالهما، وتختلف أسباب هذه الاضطرابات عند الصغار بحسب العمر، وهناك العديد من الأشياء التى قد تكون سببًا فى ذلك.

يقول الدكتور محمد عبدالهادى، إخصائى مخ وأعصاب الأطفال، إن الضغوط النفسية تؤثر على نوم الأطفال بشكل كبير، كما أن الإرهاق البدنى يؤثر عليهم أيضًا.

وأضاف أن الممارسات الخاطئة لبعض الآباء مع الطفل- كتهديده أو تخويفه قبل نومه- تتسبب فى نوم غير منتظم وتخيل مشاهد مرعبة. وقدم الدكتور عبدالهادى عدة نصائح للأمهات لمساعدة أبنائهن على نوم هادئ:

عدم تغيير مكان النوم لأن معظم الأطفال لا يحبون التغيير وتربطهم علاقة قوية بأسرتهم وغرفهم.

إشعار الطفل دائمًا بالحب والعطف والحنان.

تنظيم وقت محدد لنوم الطفل واستيقاظه ليحصل على كفايته من الراحة.

تجنب الخلافات العائلية أمام الأطفال، لأنها تؤثر بشكل سلبى على نفسيتهم.

تجنب أسلوب التخويف واستبداله بأسلوب أكثر إيجابية.

مرافقة الطفل أثناء النوم لحظات حتى يشعر بالأمان وينام مطمئنًا.

عدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الألعاب الإلكترونية قبل النوم بحوالى ساعة.