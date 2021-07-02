أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

المصري كيدز: نصائح بسيطة لمساعدة طفلك على نوم هادئ

Print
المصري كيدز: نصائح بسيطة لمساعدة طفلك على نوم هادئ المصري كيدز: نصائح بسيطة لمساعدة طفلك على نوم هادئ

لمتابعة اخبار المرآة .. اشترك الان

تعد مشكلات واضطرابات النوم من أكثر المشاكل التى يواجهها الوالدان مع أطفالهما، وتختلف أسباب هذه الاضطرابات عند الصغار بحسب العمر، وهناك العديد من الأشياء التى قد تكون سببًا فى ذلك.

يقول الدكتور محمد عبدالهادى، إخصائى مخ وأعصاب الأطفال، إن الضغوط النفسية تؤثر على نوم الأطفال بشكل كبير، كما أن الإرهاق البدنى يؤثر عليهم أيضًا.

وأضاف أن الممارسات الخاطئة لبعض الآباء مع الطفل- كتهديده أو تخويفه قبل نومه- تتسبب فى نوم غير منتظم وتخيل مشاهد مرعبة. وقدم الدكتور عبدالهادى عدة نصائح للأمهات لمساعدة أبنائهن على نوم هادئ:

  • عدم تغيير مكان النوم لأن معظم الأطفال لا يحبون التغيير وتربطهم علاقة قوية بأسرتهم وغرفهم.
  • إشعار الطفل دائمًا بالحب والعطف والحنان.
  • تنظيم وقت محدد لنوم الطفل واستيقاظه ليحصل على كفايته من الراحة.
  • تجنب الخلافات العائلية أمام الأطفال، لأنها تؤثر بشكل سلبى على نفسيتهم.
  • تجنب أسلوب التخويف واستبداله بأسلوب أكثر إيجابية.
  • مرافقة الطفل أثناء النوم لحظات حتى يشعر بالأمان وينام مطمئنًا.
  • عدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الألعاب الإلكترونية قبل النوم بحوالى ساعة.
  • تقديم الوجبات الخفيفة والحمام الساخن قبل النوم بفترة بسيطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

اليوم.. انطلاق بطولة الصعيد للسباحة بنادي الرياضات البحرية في الغردقة

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية

اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية