أخبار عاجلة

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً -
للعام الثاني منذ 7 قرون.. مولد «أبوالحسن الشاذلي» في البحر الأحمر دون مريدين بسبب كورونا -
حالة الطقس اليوم الاثنين.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من الجمعة -
جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بوينغ" تفجّر أزمة جديدة في المحيط.. هبوط اضطراري وخفر أمريكا يتدخّل!

Print
"بوينغ" تفجّر أزمة جديدة في المحيط.. هبوط اضطراري وخفر أمريكا يتدخّل! "بوينغ" تفجّر أزمة جديدة في المحيط.. هبوط اضطراري وخفر أمريكا يتدخّل!
إبلاغ من طيارَيْن عن عطل في المحرك بعد فشل في العودة والمياه هي السبيل

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن طائرة من طراز "بوينغ 737" على متنها طياران هبطت اضطراريًّا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو في هاواي، في وقت مبكر من الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان: "أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرّا إلى الهبوط في المياه"، علمًا أنها طائرة شحن.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": هبطت أسهم "بوينغ" بنسبة اثنين بالمئة بعد الواقعة الجديدة للطائرة المعروفة بسمعتها السيئة، ولم يتسنّ الاتصال بالشركة للتعليق.

وتابعت الإدارة: "طبقًا للمعلومات الأولية: تمكّن خفر السواحل الأميركي من إنقاذ الطيارين".

كانت محطة "سي إن بي سي" التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ 737" هبطت في المياه.

وسمحت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران لطائرات "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق أواخر العام الماضي، بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرًا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنوّرة تستمر لـ 7 مساءً

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس

تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق

تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق