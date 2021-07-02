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جناح المشغولات البدوية والتراثية بحلايب وشلاتين يجذب الجمهور بمعرض الكتاب

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جذب جناح المشغولات البدوية والتراثية الخاص بحلايب وشلاتين العديد من الجمهور حيث خصصت الهيئة العامة للكتاب جناح يحمل اسم «حلايب وشلاتين» في معرض القاهرة الدولى للكتاب للتعرف على ثقافات منطقة وسكان حلايب وشلاتين وتقديم الفنون التراثية والحرف اليدوية والمشغولات الفنية داخل الجناح ليتعرف زوار المعرض على ثقافتهم ويتفاعلون معها بشكل عملى وإيجابى.

وتفقد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي المنتجات والمشغولات اليدويه لمدينة الشلاتين اثناء افتتاحه الدورة ال ٥٢ لمعرض القاهره الدولى للكتاب، ويشارك في الجناح اعضاء المجلس القومى للمراة بمدينة الشلاتين بالمعروضات والمنتجات اليدوية لمدينه الشلاتين.

وأكد المشاركون في الجناح أن رئيس الوزراء أشاد بهذة المنتجات المتقنة بأيد مبدعة تعبر بوضوح عن طبيعة البيئه المتأصلة للمنطقة حيث المنتجات وأنواع الخامات المستخدمة من الخوص والجلد والخرز.

المصرى اليوم

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