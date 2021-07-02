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بطرسبورج تودع أمم أوروبا باستضافتها مواجهة إسبانيا وسويسرا

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بطرسبورج تودع أمم أوروبا باستضافتها مواجهة إسبانيا وسويسرا بطرسبورج تودع أمم أوروبا باستضافتها مواجهة إسبانيا وسويسرا

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تتجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ملعب مدينة بطرسبورغ الروسية، الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين منتخبي إسبانيا وسويسرا، في افتتاح مباريات الدور ربع النهائي لأمم أوروبا «يورو 2020».

ومباراة إسبانيا وسويسرا هي الأخيرة على أرضية ملعب مدينة بطرسبورغ المونديالي، بعد استضافته لـ6 مباريات في دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2020» المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، والتي تقام في الفترة بين 11 يونيو الماضي و11 يوليو الجاري في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: «أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورغ».

وجاءت تشكيلة إسبانيا كالتالي:-«سيمون، أزبليكويتا، لابورت، باو توريس، ألبا، بوسكيتس، كوكي، بيدري، فيران توريس، سارابيا، وموراتا».

بينما تشكيلة سويسرا، جاءت كالآتي:- «سومر، ويدمر، إلفيدي، أكانجي، زكريا، إمبولو، فريولير، سيفيروفيتش، رودريجيز، زوبير، وشاكيري».

المصرى اليوم

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