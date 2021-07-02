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الغندور: الأهلي حسم صفقة سفيان رحيمي

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الغندور: الأهلي حسم صفقة سفيان رحيمي الغندور: الأهلي حسم صفقة سفيان رحيمي

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أكد الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة النادي الأهلي يضع الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال سفيان رحيمي، الجناح الهجومي للرجاء البيضاوي المغربي لصفوفه.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «سفيان رحيمي في الأهلي وهيتم الانتهاء من كل التفاصيل أثناء وجود الأهلي في المغرب يوم ١٢ يوليو».

ويطير الأهلي إلى الدار البيضاء في الثاني عشر من يوليو الجاري من أجل خوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد أبدى اهتماماً كبيراً بضم سفيان رحيمي، في الوقت الذي أبدى نادي الرجاء في بيان رسمي رفضه التفريط في نجمه معلناً الابقاء على قوام الفريق وعناصره الأساسية.

المصرى اليوم

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