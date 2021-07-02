لابورتا يكشف موقف برشلونة من بقاء ميسى

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انتهى عقد الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم وقائد برشلونة، مع النادى الكتالونى رسميًا، ولم يتوصل النادى لاتفاق رسمى معه للتجديد.

وعلق خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة، على ذلك، خلال تصريحاته لإذاعة «أوندا سيرو» الإسبانية: «ميسى؟ نحن بخير، علينا أن نصل لاتفاق يتناسب مع قوانين اللعب المالى النظيف، ونريده أن يبقى وهو متحمس للبقاء».

وأضاف: «أتمنى أن أخبركم أن ميسى باق، لكن لا يمكننى قول ذلك حاليًا، فنحن بصدد إيجاد الحل».

واختتم: «العودة إلى الرئاسة صعبة لكننى مازلت متحمسا. دورى السوبر الأوروبى؟ عاجلا أم آجلا ستندم الأندية الإنجليزية على القرار الذي اتخذته «يقصد انسحابها».

خوان لابورتا - صورة أرشيفية

وكانت تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا، بأن برشلونة وميسى على أعتاب التوصل لاتفاق، إذ سيوقع البرغوث على العقود الجديدة عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا، التي يشارك بها مع منتخب بلاده الأرجنتين.

في نفس السياق، داعب نادى نويل أولد بويز الأرجنتينى نجمه السابق ليونيل ميسى (34 عاما) الذي انتهى عقده مع برشلونة يوم 30 يونيو، وسط تكهنات بشأن إمكانية رحيله عن النادى الذي لعب طوال مسيرته بين جدرانه.

وكتب نويل أولد بويز في رسالة عبر شبكة «تويتر» لميسى الذي نشأ بين صفوفه «أهلا ليو، هل أنت هناك؟ في الأرجنتين أصبحنا في الأول من يوليو (بدون مخاطرة لا توجد مكاسب)».

وجاء تعليق نويل أولد بويز مصحوبا بصورة لميسى وهو يرتدى قميص الفريق.

والتقطت هذه الصورة لميسى أثناء مشاركته في وداع الأسطورة دييجو مارادونا، والذى لعب في صفوف نويل أولد بويز في موسم 1993/1994.