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دياب : قطع الطرقات لا يعبر عن الناس والفوضى لا تعبر عن اعتراض

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دياب : قطع الطرقات لا يعبر عن الناس والفوضى لا تعبر عن اعتراض دياب : قطع الطرقات لا يعبر عن الناس والفوضى لا تعبر عن اعتراض

جي بي سي نيوز :- قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في لينان حسان دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع متوجها الى قادة الاجهزة الامنية “أدرك الضغوط التي تتعرضون لها خلال هذه الفترة الصعبة، وأتفهم وضع العسكري الذي يطلب منه مواجهة الذين يرفعون شعارات الاعتراض على الأوضاع المعيشية والاجتماعية والمالية”.

ورأى ان هناك “فرقا بين الاعتراض، وبين الاعتداء على الناس وعلى أملاكهم وأرزاقهم”.

وأكد ان “قطع الطرق لا يعبر عن الناس، وهو يحصل ضد الناس، مشيرا الى ان “الفوضى وتكسير السيارات والاعتداء على الجيش ليسوا تعبيرا عن حال اعتراض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

 

جي بي سي نيوز

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