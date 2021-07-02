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البرلمان العربي يثمّن دعوة المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لبنوده

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البرلمان العربي يثمّن دعوة المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لبنوده البرلمان العربي يثمّن دعوة المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لبنوده
دعا لاستكمال تنفيذ بقية بنوده وتغليب المصلحة العليا

البرلمان العربي يثمّن دعوة المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة لبنوده

ثمّن البرلمان العربي الدعوة العاجلة للمملكة العربية لطرفي اتفاق الرياض " اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليمني" للالتزام بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق، ووقف كل أشكال التصعيد السياسي والعسكري والأمني والإعلامي.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم أن دعوة المملكة تأتي امتداداً لجهودها الحثيثة وحرصها الشديد على استمرار التوافق بين الجانبين، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وتوحيد الجهود من أجل استعادة مؤسسات الدولة الشرعية ومواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، مقدما شكره للمملكة العربية السعودية على كل الجهود التي تقوم بها من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في اليمن.


ودعا البرلمان العربي، طرفي اتفاق الرياض إلى تغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق، حفاظاً على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، ورغبةً في تفعيل دور مؤسسات الدولة اليمنية الموحدة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقا لاتفاق الرياض، والتي يشارك فيها المجلس اليمني الانتقالي؛ لتلبية تطلعات الشعب اليمني في الأمن والتنمية والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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