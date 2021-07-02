أخبار عاجلة

جونسون يحذّر من استعداد إنجلترا لتخفيف القيود: جائحة كورونا لم تنتهِ -
إعلان حالة الطوارئ في طوكيو للمرة الـ4 بسبب كورونا حتى 22 أغسطس -
تمتد إلى أجزاء من الرياض والشرقية.. الحصيني يبشّر بحالة جوية ممطرة بهذه المناطق -
"صحة حائل" تصدر 16 ترخيصًا لمنشآت صحية خاصة جديدة خلال 6 أشهر -
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر -
موجة شديدة الحرارة تجتاح الغرب الأمريكي بلغت 54 درجة مئوية -
مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والقصيم.. حار ومستقر على باقي المناطق -
اليوم.. طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية -
إتاحة لقاح «سينوفاك» فى مراكز التطعيمات نهاية يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

«واصل الارتفاع».. في وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

Print
«واصل الارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021 «واصل الارتفاع».. في وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب فى السوق المحلية، الارتفاع ظهر اليوم، الجمعة، 2 يوليو 2021، فى استجابة لتغيرات الذهب عالميًا والتى تشهد حالة من التذبذب على على مدار اليوم ، وارتفع الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات بسبب ضعف القوة الشرائية محليا .

وأعلنت شعبة الذهب في أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الجمعة، 889 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 779 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 668 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6230 جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب عالميا، ظهر اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا يتحيث ارتفع بقيمة 11 دولارا للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأوروبية بنسبة 0.41%، بينما ارتفع الدولار 0.05% .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، ظهر الجمعة، 787.75 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,786.93 $ .

وينتظر الذهب تقرير الوظائف المنتظر الإعلان عنه ، مساء اليوم الجمعة ، والذى يحدد اتجاه الفيدرالى نحو التشديد الاقتصادى من عدمه وأى ضعف فى تقرير الوظائف سيكون دافعا للاحتياطى الفيدرالى للإبقاء على تشديد السياسة النقدية لفترة مقبلة، مما يؤثر إيجابيا على موقف الذهب وسلبيا على الدولار .

اقرأ أيضا :

ينتظر تقريرا مهما .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 2 يوليو 2021

رغم انخفاضه في الصباح.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 30 يونيو

«يتجه نحو أسوأ انخفاض من 2016».. أسعار الذهب في مصر وعالميا اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021

«يتعرض لضغوط».. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021

فقد بريقه.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 28 يونيو 2021

ارتفع بهذه القيمة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 25 يونيو 2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجّل 1100 إصابة جديدة و117 حالة بمصر

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

مصر.. مجلس النواب: السجن 5 سنوات والغرامة عقوبة التحرش الجنسي بالنساء

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

هداف الدوري المصري 2021.. محمد شريف يقترب من إسقاط أحمد ياسر ريان

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر

منتدى التغير المناخي: الهيدروجين الأخضر أفضل خيار للبيئة وتقليل الاتبعاثات في مصر