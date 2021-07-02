بنك اوف امريكا : الأسهم جذبت نحو 9.6 مليار دولار خلال اسبوع

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أظهرت أحدث إحصاءات من بنك أوف أمريكا لتدفقات الصناديق اليوم، أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من السيولة في السندات والأسهم، إذ بلغت وول ستريت مستوى قياسيا مرتفعا جديدا وظلت عوائد السندات الحكومية الأمريكية أقل من 1.5 %.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي استنادا إلى بيانات من أي.بي.إف.آر إن صناديق الدخل الثابت استقطبت 13.2 مليار دولار فيما جذبت الأسهم 9.6 مليار دولار في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، بينما نزح 25 مليار دولار من صناديق سوق النقد.

والتدفقات الأسبوعية على صناديق السندات هي السادسة عشر على التوالي مع تدفق 1.1 مليار دولار على الخزانة الأمريكية.

أضاف بنك أوف أمريكا أن النصف الأول من العام أثبت أنه الأكثر ديناميكية للمستثمرين إذ كانت “التدفقات السنوية إلى صناديق الأسهم والأدوات المحمية من التضخم وتلك المالية والمواد والبنية التحتية أكبر من التدفقات الإجمالية في 20 عاما ماضية”.