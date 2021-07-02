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محي الدين يناقش سكرتيري المحافظات في توطين التنمية والتحول الرقمي

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محي الدين يناقش سكرتيري المحافظات في توطين التنمية والتحول الرقمي محي الدين يناقش سكرتيري المحافظات في توطين التنمية والتحول الرقمي

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قال الدكتور محمود محيى الدين ممثل والمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، إنه سعيد بما استمع إليه من شرح لما تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال زيارة لها أمس، حيث تعرف على تفاصيل البرامج المقدمة ومشروعات المستقبل للأكاديمية خلال لقاء مع الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية وفريق العمل. أكد أن العمل بها يمضى في منظومة متكاملة برؤية واضحة وحماس وإيمان بأهمية الاستثمار في البشر ومنح فرص متكافئة للتعرف على مستجدات العصر في الإدارة وتطوير الخدمات العامة.

أشاد بإدراج معايير التحول الرقمي والتنمية المستدامة في البرامج التي تشرف عليها الأكاديمية، بما يرتقي بقدرات ومهارات قيادات المستقبل وكوادر العمل في قطاعات الدولة المصرية.

ولفت إلى أن الأكاديمية تبنت منذ نشأتها في عام 2017 نهجاً طموحاً يعتمد على المعايير الدولية من خلال شراكات مع مؤسسات ومراكز تدريب متطورة حول العالم. ما سرني هو الانفتاح على التجارب الدولية المتقدمة ومن أمثلتها ما جاء في إطار التعاون مع كوريا وفرنسا.ظ، و

الاهتمام بتقديم هذه البرامج للقيادات الواعدة للأشقاء الأفارقة. اختتم محيى الدين تصريحه بالقول :

أثناء زيارتي سعدت بلقاء سكرتيري محافظات الجمهورية، حيث دار نقاش حول توطين التنمية والتحول الرقمي وأهمية جذب الاستثمارات ودعم الصادرات لزيادة فرص العمل.

المصرى اليوم

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