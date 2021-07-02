«المهندسين»: وفد «الهندسة الكيميائية والنووية» يناقش تدريب الأعضاء بشركة بتروكيماويات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المهندسين، عن زيارة وفد من شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية «سيدبك»، وذلك في إطار اهتمام النقابة العامة للمهندسين، بصناعة البتروكيماويات.

وأوضحت النقابة في بيان نشرته صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المهندس ياسر إبراهيم، مساعد رئيس الشركة للإنتاج، والدكتور محمد المصري، مساعد رئيس الشركة للسلامة، والصحة المهنية، وحماية البيئة، والمهندس شامل إبراهيم، مدير عام الكهرباء، استقبلوا الوفد.

وأضاف البيان: «تخلل اللقاء مشاهدة فيلم للتعريف بالشركة، وشرح يوضح مدى الاهتمام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة المتوافقة مع القانون المصري، والأكواد العالمية، بالإضافة إلى شرح تفصيلي للمراحل المتعددة لإنتاج منتجات الإيثلين، والبولي إيثلين والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، ومدى أهمية المنتجات للسوق المحلي والعالمي».

واختتم: «وتناولت الزيارة كيفية تعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لصناعة البتروكيماويات، وتم مناقشة عمل بروتوكول تعاون بين النقابة، والشركة لتدريب طلبة كلية الهندسة داخل الشركة، وسبل التعاون المختلفة بين النقابة العامة للمهندسين وشركة «سيدبك»، وانتهت الزيارة بعمل جولة ميدانية بالشركة، للتعرف عن قرب بأجهزة الإنتاج والتعبئة والتغليف».