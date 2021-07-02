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«الهجرة» تصدر العدد الثلاثين من مجلة « معاك» يونيو 2021

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«الهجرة» تصدر العدد الثلاثين من مجلة «مصر معاك» يونيو 2021 «الهجرة» تصدر العدد الثلاثين من مجلة « معاك» يونيو 2021

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تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثلاثين من مجلة « معاك»، نستعرض فيها إسهامات المصريين بالخارج في بناء الوطن منذ انطلاق الوزارة في سبتمبر 2015 وحتى 30 من يونيو 2021م، والذي يوافق احتفال البلاد بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي أعادت مصر إلى البناء والتنمية لنشهد معا هذه الإنجازات التاريخية في كل المجالات.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها جهود الدولة في محاربة الهجرة غير الشرعية والمشروعات التي تم إطلاقها وتدريب الشباب مهنيا بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

في صفحات المجلة تقرأون عن رحلة مؤتمرات «مصر تستطيع» التي نجحت أن تجذب المئات من علماء وخبراء مصر بالخارج في العديد من التخصصات، ليشاركوا في المشروعات القومية، حيث نوضح أبرز الإنجازات التي أسهم فيها علماؤنا وخبراؤنا بالخارج على مدار هذه السنوات.

تبرز المجلة إسهامات المصريين بالخارج في الاستثمار والترويج للمنتجات المصرية، بجانب دورهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

تقرأون في هذا العدد أيضًا، دور وزارة الهجرة في الحفاظ على الهوية المصرية ومستجدات مبادرة «اتكلم عربي» وملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لأبناء المصريين بالخارج «MEDCE»

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/2V0nyLp

المصرى اليوم

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