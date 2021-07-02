المرور تواصل حملاتها لضبط حركة الطرق

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تكثف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، من حملاتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، وقامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.

ودفعت بالأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.