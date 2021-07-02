المرور تواصل حملاتها لضبط حركة الطرق

اشترك لتصلك أهم الأخبار
تكثف الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، من حملاتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية والأمن المروري حفاظًا على سلامة الجميع، وقامت الإدارة بحملات الكشف عن سلامة الإطارات، وكذلك ضبط المواقف العشوائية حفاظًا على سلامة الجميع من الخطر.
ودفعت بالأقوال الأمنية بالاشتراك مع المديريات والدراجات البخارية، إضافة إلى تكثيف الحملات المرورية مثل حملات الحد من السرعات على الطرق وحملات الكشف عن متعاطي المواد المخدرة والدفع بسيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة لمواجهة أي أعطال أو حوادث.