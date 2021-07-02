مستشار وزير المالية: نشارك باتفاق تاريخي يتعلق بمجال الضرائب الدولية

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قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية ان مصر شاركت على مدي سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا إلى ان مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي الذي اعلنت 130 دولة بجانب مصر تاييدها إلى ما تم التوصل إلية متوقعا انضمام دول أخرى للاتفاق مستقبلا.

واوضح ان مصر ستعمل مع اعضاء الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الشهور القادمة من آجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.

وتوصلت 130 دولة من بينها مصر لاتفاق تاريخي يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الاسواق العاملة بها.

واتفقت هذه الدول ايضا على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.

وقال وزير المالية محمد معيط، ان هذا الاتفاق تم التوصل له خلال اعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الاطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة على مستوي العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبري ونظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في اعماله اكثر من 650 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية وعقد امس بخاصية الفيديو كونفرنس.

واكد وزير المالية ان هذا الاتفاق التاريخي يحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث انه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الارباح والتآكل الضريبي، متوقعا ان يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الايرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.