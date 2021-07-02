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مراكز شرطة المنيا تتجمل في ذكرى ثورة 30 يونيو

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مراكز شرطة المنيا تتجمل في ذكرى ثورة 30 يونيو مراكز شرطة المنيا تتجمل في ذكرى ثورة 30 يونيو

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تزينت مراكز الشرطة في المنيا، تزامنا مع الاحتفال بمرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، وعقب الانتهاء من أعمال، إحلالها وتجديدها وتطويرها، من تخريب جماعة الإخوان، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2014.

كما تجملت مواقع الخدمات الشرطية، سواء السجلات المدنية، أو وحدات الحماية المدنية، أو منافذ توزيع السلع الغذائية، تزامنا مع مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو.

وقرر اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إعادة الحركة المرورية، بجميع الشوارع المحيطة بالمنشات الشرطية، ومراكز وأقسام الشرطة بالمدن والمراكز. بالإضافة إلى استمرار العربات المتنقلة لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

يذكر أن مراكز وأقسام الشرطة، ووحدات مرور، قد تعرضت للحرق، والتدمير، على يد العناصر الإرهابية، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام 2014، وقد تم إعادة تطوير، وإحلال وتجديد تلك المنشات بشكل أفضل مما كان، لتقدم الخدمات للمترددين عليها.

المصرى اليوم

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