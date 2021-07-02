مواجهة تحبس الأنفاس .. 3 عوامل تشعل صراع إيطاليا وبلجيكا في «يورو 2020»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

ستلعب إيطاليا مع بلجيكا في ربع نهائي يورو 2020 في ميونيخ مساء اليوم الجمعة. فاز كلا المنتخبين في كل من المباريات الأربع التي خاضها حتى الآن في يورو 2020.

وبالتالي، ستكون مواجهة شهيّة بين المنتخبين متألّقين. لم تهزم إيطاليا، التي فازت بالبطولة عام 1968، في آخر 30 مباراة لها تحت قيادة روبرتو مانشيني وهذا رقم مُذهل بكل المقاييس.

بلجيكا، من ناحية أخرى، المنتخب رقم واحد في العالم وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". لقد أطاحوا بالبرتغال حاملة اللقب في مباراة دور الـ16 في يورو 2020. كلا المنتخبين سوف يتخيلان فرصهما في تحقيق الفوز ويجب أن تكون مباراة شديدة التنافس.

دعونا نلقي نظرة على العوامل الثلاثة التي قد تحدد مصير المباراة:

1- مواجهة بين هجوم بلجيكا المضجج بالنجوم ودفاع إيطاليا الشهير:

الثلاثي البلجيكي القاتل المُكون من روميلو لوكاكو وإيدن هازارد وكيفين دي بروين سيكون مهمتهم أمام دفاع إيطاليا القوي بقيادة ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني.

تلقت شباك إيطاليا هدفًا واحدًا فقط في بطولة أوروبا 2020 حتى الآن، وصعوبة اختبار حارس مرمىها جيانلويجي دوناروما في دور المجموعات. من ناحية أخرى، سجلت بلجيكا ثمانية أهداف في بطولة أوروبا 2020، ولديها أحد أفضل المُهاجمين في العالم.

ومع ذلك، فإن الإصابات التي تعرض لها دي بروين وإيدن هازارد قد تقلل من فعالية بلجيكا في مباراة الجمعة. ومع ذلك، سيكون الأمر بمثابة صدام ممتع بين قلب الدفاع الإيطالي من ذوي الخبرة وثلاثة في المقدمة في بلجيكا.

سيبدأ مهاجم إنتر ميلان "لوكاكو" كجناح أيمن، لكنه سينتقل بشكل ثابت إلى الوسط ليدمج مع دي بروين، الذي سيبدأ اللقاء في التشكيلة الأساسية.

كان دي بروين يتراجع قليلاً في بعض الأحيان للعب التمريرات وصنع تحركات من الثلث الأوسط أيضًا. لذلك، كان على جورجينيو أن يلعب دورًا حيويًا في احتواء دي بروين وانتزاع الكرات منه في خط الوسط.

يجب أن يثبت لوكاكو، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أنه قليل جدًا بحجمه وقوته وقدرته على الالتفاف والتسديد بسرعة. الإيطاليون قادرون على الدفاع بشكل صلب في منطقة الجزاء وعليهم أن يكونوا في أفضل حالاتهم لإيقاف لوكاكو.

2- صراع الهدافين:

حصلت كل من بلجيكا وإيطاليا على نصيبهما العادل من الهدافين في يورو 2020، حيث سجل الأول ثمانية والثاني تسعة أهداف، في هذه البطولة حتى الآن، وجاءت تلك الأهداف بعدة طرق مختلفة.

سجل كل من شيرو ايموبيلي ولورينزو إنسيني ومانويل لوكاتيلي وماتيو بيسينا وفيديريكو كييزا جميعهم لصالح الأزوري. نجح روميلو لوكاكو وثورجان هازارد وكيفين دي بروين في هز الشباك لصالح الشياطين الحمر.

حقق لوكاكو أخيرًا مستوى التوقعات في بطولة كبرى وهو من بين الهدافين الرئيسيين برصيد 3 أهداف في يورو 2020. سيحاول بالتأكيد تسجيل هدف آخر الليلة للحاق بالنجم التشيكي باتريك شيك.