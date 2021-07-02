جمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر المارجوانا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تمكن رجال جمارك الطرود البريديه بقريه البضائع مطار القاهرة برئاسة محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريد بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر المارجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 و قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

فبناءا على مذكرة اشتباه مشتركة من إدارة الوردية الثانية بجمرك البريد السريع والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول الطرد الوارد بالوليصة الفرعية رقم ٤٠٦٦٩٥٩٧٥ على رحلة الطائرة القادمة من دبى باسم ع . ى . والطرد طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن عبوه منظف أحواض سمك الزينة. وبالعرض على عبد المنعم أحمد مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من شريف أبو العلا رئيس الوردية وتامر فاروق وأحمد مجدي رؤساء قسم التعريفه بالوردية لمعاينة وفحص الطرد فتبين وجود عبوة مغلقه باغلاق المصنع ، بفتحها تبين أن بداخلها كيس أبيض شفاف به 104 جرام من أعشاب لمادة المارجوانا المخدرة .

قرر محمد محمود حسين مدير عام جمارك الطرود البريد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط رقم 3 لسنه 2021 بالواقعه والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.