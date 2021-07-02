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فجرت فتاة الفيوم التي تعرضت لجريمة التحرش وهتك العرض تم توثيقها بالفيديو من شابين، امام جهات التحقيق مفاجأة بانها لم تتعرض للتحرش أو هتك العرض من شابين في الشارع، وقالت أن الواقعة كانت مجرد مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بينهما وبين المتهمين.

كان مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أمس مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة ترتدي جلبابًا أسود وخمار تبين بانها تعمل في جمع القمامة وتوقفت علي جانب الطريق لجمع أكياس القمامة في ميدان المسلة بمحافظة الفيوم وتتفاجأ بشابين قاما بالتحرش بها جنسيًا وهتك عرضها.

وظهر في الفيديو الذي تجاوز مدته 8 دقائق المجني عليها التي عرفت بـ "فتاة التحرش" وهي تحاول الدفاع عن نفسها بالتقاط الحجارة من الأرض وبدأت في رشقهما بالمتهمان، اللذان قاما بادلاها الرشق بالحجارة.

وكشف مقطع الفيديو الذي انتشرت بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي بقيام الشابين بأزالوا حجاب الفتاة عدة مرات وفي كل مرة تقوم بارتداءه مرة اخري، كما ظهر أيضا قيام احد الشابين بضربها وأمسك الاخر ذراعها واحتضنها بالقوة.

بعد أن أنتشر فيديو "فتاة الفيوم" تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية هوية المجنى عليها والمتهميان، وتبين بانهم جميعهم مقيمون في محافظة الفيوم ويعملون بمخزن جمع مخلفات القمامة.

كشفت المصادر الأمنية تفاصيل واقعة تحرش "فتاة الفيوم" بعد ان تمكنت من ضبط المتهمان، وباستدعاء المجنى عليها لسماع أقوالها، وفوجئت جهات التحقيق بقوالها بعدم تعرضها للتحرش أو هتك العرض من الشابين، مؤكدة بان الواقعة مجرد مشادة كلامية بينهم وتشابك بالأيدى دون حدوث اي إصابات وذلك بسبب أولوية جمع القمامة في المنطقة..