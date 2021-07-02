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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة IQOS الخاصة بالتدخين بالتسخين

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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة IQOS الخاصة بالتدخين بالتسخين جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة IQOS الخاصة بالتدخين بالتسخين

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحى ربيع مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب من أجهزة IQOS الحديثة الخاصة بالتدخين بالتسخين بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف اشتبه أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب المصريين اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى. وبالعرض على أحمد البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول تكليف محمود احمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية من الأجهزة المذكورة وبتفتيش الراكب ذاتيا تم ضبط عدد آخر من الأجهزة بإجمالي 85 جهاز IQOS الذى يعمل عن طريق تسخين التبغ بدلاً من حرقه باستخدام تكنولوجيا التحكم الحراري أحجام كبيرة ومتوسطة وصغيرة مخبأة داخل ملابسة التي يرتديها.

قرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 73 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

المصرى اليوم

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