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«التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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«التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء «التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء

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تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الإسلام رغب في طلب العلم وحث علي الاجتهاد والتفوق العلمي ، مشيرًا إلي أن الجد في طلب العلم سبب من أسباب دخول الجنة.

أضاف جمعة، أنه بالعلم ترتقي الأمم وتتقدم ، مطالبًا بالأخذ بأسباب التفوق العلمي في مختلف المجالات لترتقي وتتقدم بلدنا الحبيبة وتصبح في مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.

المصرى اليوم

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