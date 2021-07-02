وزير التنمية المحلية يبحث مع برنامج الأغذية العالمي ملفات التعاون المشترك

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة، لبحث ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء، قدم الوزير، خالص شكره لبرنامج الأغذية العالمى للجهود التى يقوم بها فى دعم مشروعات وبرامج عمل الدولة والوزارة فى مختلف المحافظات خاصة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج، مؤكدا على الاهتمام الذى توليه الوزارة للتعاون مع مختلف شركاء التنمية الدوليين العاملين فى مصر لتحقيق نقلة نوعية فى مختلف المحافظات المصرية.

كما أكد على اهتمام الوزارة بتعزيز علاقات مصر والدول الأفريقية فى مجالات التنمية المحلية كمحور مهم لدعم العمل الأفريقى المشترك خاصة على مستوى المدن والمحافظين المنتخبين على الصعيد الأفريقى حيث تتشارك تلك المدن مع القاهرة فى مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها فيروس كورونا وكذا البنية التحتية والنقل والزيادة السكانية وغيرها من التحديات التنموية.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى ترحيب منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية لما عرضه خلال المجلس التنفيذى الذى عقد مؤخراً فى القاهرة حول إطلاق مبادرة "أيادى أفريقيا" للمساعدة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية الأفريقية فى إطار حرص مصر على تعزيز قدرة مكتب إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات والذى تم افتتاحه مؤخراً.

من جانبها، هنأت الزهيرى، وزير التنمية المحلية والعاملين بالوزارة على المستوي المتميز الذى ظهر خلال استضافة الوزارة ومحافظة القاهرة لإجتماعات الدورة 25 للمجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ، وما شهده من توقيع اتفاقية مقر اقليم شمال أفريقيا بالقاهرة.

وأكدت مسئولة برنامج الأغذية العالمى، أنها شهدت مع شركاء التنمية الذى شاركوا فى هذه الاجتماعات على المستوي الراقي للتعامل مع الملف الأفريقي بوزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث أصبحت القاهرة مقصداً للكوادر المحلية الأفريقية للحصول على دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وكذا رؤساء المدن والمحافظين الأفارقة للمشاركة فى بعض الفاعليات المهمة لتبادل الخبرات والمعارف بين المدن المصرية ونظيرتها الأفريقية، مؤكدة على استعداد برنامج الأغذية العالمى على التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتقديم الدعم الفنى اللازم لتوثيق ودعم علاقات مصر بقارتها الأفريقية من خلال الدور الهام والحيوي الذى تقوم به الوزارة فى إطار دعم العلاقات مع وزراء التنمية المحلية بأفريقيا أو من خلال المدن الأفريقية.

وتناول الاجتماع متابعة أخر المستجدات الخاصة بإنشاء البوابة «الجيومكانية»، لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية والتي تهدف إلي رصد ومتابعة كافة المشروعات والخدمات التي تديرها وتشرف عليها الوزارة بالمحافظات، وتنظيم عملية تبادل المعلومات والبيانات لدعم عمليات اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.

كما بحث اللقاء كذلك الدعم الذى تلقته الوزارة من برنامج الغذاء العالمى فيما يخص إطلاق منصة التجارة الالكترونية لتسويق منتجات المحافظات اليدوية والتراثية والحرفية «أيادي مصر»، والتى نجحت فى دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصادياً وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات فى ظل الاهمية الكبيرة لعمليات التسويق الالكترونى خلال الفترةالحالية.

وشهد الاجتماع أيضاً سبل دعم وتطوير العلاقات بين الجانبين فى مجال التنمية الريفية وبحث كيفية دعم البرنامج للوحدات المحلية القروية وتوفير دورات تدريبية فى بعض القطاعات الخاصة وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالقري خاصة للمرأة والشباب بالتعاون مع صندوق التنمية المحلية واختيار 50 قرية بالمحافظات للتنفيذ فيها وكذا تدريب كوادر الإدارة المحلية فى مجال المشروعات بما يساعد فى تحقيق أقصى استفادة من الدعم المالى الذى سيقدمه برنامج الأغذية لصندوق التنمية المحلية فى خلق فرص عمل وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بالقرى المختارة، بالإضافة إلى التعاون مع برنامج الأغذية فى التطوير المؤسسى لصندوق التنمية المحلية وتطوير آليات المتابعة والتقييم والتحصيل إلكترونياً.

