اليوم سيولة مرورية غير مسبوقة.. تعرف على السبب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة، وعلل رجال المرور هذه السيولة بارتفاع درجة الحرارة، ما جعل المواطنين يخشون الخروج من منازلهم وستستمر السيولة على مدار اليوم، ومن أهم تلك المحاور :

محيط كوبري أحمد عرابي

أعلى محور 26 يوليو

كوبري 15 مايو في الااتجاهين

كورنيش ماسيبرو وجاردن سيتى

طريق السويس من الأوتوستراد اتجاه الدائري

الأوتوستراد من الدائرى إلى زهراء المعادى

من جامعة الأزهر إلى منشأة ناصر

صلاح سالم من كوبري أكتوبر للطيران

كوبري الفردوس اتجاه الكورنيش والعكس