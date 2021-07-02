«حملت ومات الجنين في بطنها».. حبس سائق بالدقهلية اعتدى جنسيا على ابنة شقيقه

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قررت نيابة مركز المنصورة ، اليوم ، حبس سائق ، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاعتداء جنسيا على نجلة شقيقه مما أدى إلى حملها ووفاة الجنين في بطنها ووجودها فى المستشفى بحالة حرجة، مع إحالة الفتاة للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها وتحديد وقت الاعتداء، مع طلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها .

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة من إدارة تأمين المستشفيات الجامعية بوصول الطفلة «سماح.م.م.ا»،16 سنة، طالبة بالصف الاول الثانوي، ومقيمة بقرية ميت مزاح دائرة مركز المنصورة، مصابة بنزيف وآلام حادة لوجود حمل عنقودى خارج الرحم ووفاة الجنين داخل البطن وتحتاج لعملية اجهاض لاستخراج الجنين، واتهمت والدتها عمها بالاعتداء الجنسى عليها .

انتقل المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة ومعاونوه النقيبان محمد صبح ومحمد قاسم، إلى المستشفي، وبالفحص أكد الأطباء أن الطفلة بها حمل عنقودي خارج الرحم، ووفاة الجنين بداخلها مما تسبب في إصابتها بنزيف وآلام حادة .

وبسؤال والدتها، اتهمت «مسعد.أ.ص.ا»، 32 سنة سائق تروسيكل ومقيم بقرية ميت مزاح بالاعتداء جنسيا على نجلتها رغما عنها حتى حملت منه سفاحا وأكدت أن نجلتها أبلغتها بذلك بعد شعورها بإعياء ونزيف.

بتقنين الإجراءات، تمكن ضباط وحدة المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بنشوب علاقة مع نجلة شقيقه وقيامه بمواقعتها جنسيا عدة مرات مما تسبب في حملها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى قررت حبس السائق 4 أيام على ذمة التحقيقات واحالة الطفلة للطب الشرعى .