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مدافع الأهلي: السعيد ورمضان وفتحي أخطأوا بالإنتقال إلى بيراميدز

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مدافع الأهلي: السعيد ورمضان وفتحي أخطأوا بالإنتقال إلى بيراميدز مدافع الأهلي: السعيد ورمضان وفتحي أخطأوا بالإنتقال إلى بيراميدز

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أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الثلاثي رمضان صبحي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي، أخطأوا بالرحيل عن القلعة الحمراء، والانتقال إلى فريق بيراميدز.

وقال أبوالدهب في تصريحات لبرنامج «البريمو»، إن المادة ليست المعيار الأساسي في كرة القدم، فالنجومية والجماهيرية التي تحظى بها داخل النادي الأهلي تفوق أي شيء، حتى وإن كان المقابل المادي خيالي، وأعتقد أن عبدالله السعيد ورمضان صبحي وأحمد فتحي لن يحققوا أي إنجازات تُذكر مع بيراميدز، فالفريق لا يتطلع إلى الفوز ببطولة، وتأسيسيه من البداية قام على محاربة الأهلي.

واختتم أبوالدهب: لاعبي بيراميدز ظهروا بشيء من الغل الكروي، ولو ظهروا بهذا الآداء منذ بداية الموسم، لكانوا من أقوى المنافسين على لقب الدوري.

المصرى اليوم

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