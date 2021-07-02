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موسيماني ينفعل بسبب خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز ..

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موسيماني ينفعل بسبب خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز .. فيديو موسيماني ينفعل بسبب خطأ محمد الشناوي أمام بيراميدز ..

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بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق أهدر الفوز في آخر ثلاث دقائق، ولم يتحكم في إيقاع المباراة، خاصة أن فريق بيراميدز لعب بـ١٠ لاعبين بعد حالة الطرد، وما حدث يعد درسًا في كرة القدم، ويحدث مع الفرق الكبيرة ويجب أن نستفيد منه.

ووفقا لما نشره موقع الأهلي الرسمي على حسابه بموقع فيسبوك، انفعل بيتسو موسيماني، خلال حضوره المؤتمر الصحفي بسبب سؤاله عن خطأ محمد الشناوي، قائلا: «علشان خطأ نجيب حارس تانى».

وأضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي مساء أمس: «لسنا سعداء بكل تأكيد، كان هناك سوء حظ في لحظتين خلال المباراة: على معلول أهدر ضربة جزاء وحدث خطأ من كابتن الفريق. الأسبوع الماضي الشناوي تصدى بشكل جيد ومعلول سجل في المباراة الماضية، تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إن هذا اختبار لشخصية الفريق».

وأشار إلى أن مشوار الأهلي في الدوري ما زال طويلًا، ويجب أن تكون الروح جيدة ويكون هناك ثقة، على الرغم من حالة الحزن التي أصابت الجميع. وأوضح المدير الفني أن الخطأ الذي حدث من الشناوي يحدث في كرة القدم، وهناك لاعب بحجم مبابي أهدر ضربة جزاء ودولة بحجم فرنسا خرجت من بطولة اليورو، وجميع اللاعبين الكبار أخطاؤهم واردة.

ودافع موسيماني عن الشناوي، مؤكدًا أن أي حارس يخطئ وأنه كان سببًا في إنقاذ الفريق أكثر من مرة، وهو الحارس الأول في الأهلي وحارس الوطني.ورفض موسيماني التعليق على فريق بيراميدز، وأكد أن الأهلي لاحت له أكثر من فرصة محققة، وجميعها كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة.

المصرى اليوم

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